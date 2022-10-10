Начинается плей-офф Last Chance — расписание третьего дня The International 2022 по Dota 2

В Сингапуре продолжается предварительная стадия The International 2022 — главного киберспортивного турнира по Dota 2.

Сегодня будут сыграны первые матчи плей-офф Last Chance Qualifier, по итогам которых определятся четыре коллектива, которые покинут чемпионат мира. Остальные продолжат борьбу за два места в основной стадии The International 2022.

Расписание третьего дня TI11: Last Chance Qualifier:

5:00. Верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — T1 (Юго-Восточная Азия);

5.00. Верхняя сетка, Team Secret (Европа) — Xtreme Gaming (Китай);

8:00. Верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Vici Gaming (Китай);

8:00. Верхняя сетка, Team Liquid (Европа) — Polaris (Филиппины);

11:00. Нижняя сетка, Tempest (Перу) — проигравший в матче NAVI/T1;

11:00. Нижняя сетка, Infamous (Перу) — проигравший в матче Secret/Xtreme;

14:00. Нижняя сетка. nouns (США) — проигравший в матче VP/VG;

14:00. Нижняя сетка. WIndcard Gaming (Северная Америка) — проигравший в матче Liquid/Polaris.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8-12 октября) и Group Stage Qualifier (12-18 октября) бесплатно по ссылке.