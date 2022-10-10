Музыку для Need for Speed Unbound должен был написать российский музыкант Azar Strato

Оказывается, за музыку Need for Speed Unbound должен был отвечать российский музыкант Azar Strato. Об этом артист рассказал у себя в «Телеграм».

Создатели игры вдохновились нашим клипом «Нарушители пустоты» с Питерским ЩИТом. Именно он стал отправной точкой для создания концепта франшизы. Ещё в ноябре 2021 года со мной связались представители EA и поведали мне об этом.

Переговоры длились несколько месяцев: издатель и музыкант постоянно были на связи. Итогом сотрудничества должен был стать 50-минутный саундтрек и трейлер для гонки. Однако всё оборвалось в феврале 2022 года, когда началась спецоперация.

Начались санкции. Офис EA закрыли в Москве, и меня, как русского артиста, тоже отменили. Слёзы и разочарования сотрудников EA, и адекватное принятие ситуации с моей стороны.

Разработка Need for Speed Unbound стартовала в начале 2020 года, когда права на франшизу передали британской студии Criterion. Клип «Нарушители пустоты» как раз вышел в мае того же года. Впрочем, общих элементов у клипа и трейлера игры на первый взгляд не так уж и много.

NFS Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.