Музыку для Need for Speed Unbound должен был написать российский музыкант Azar Strato
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Оказывается, за музыку Need for Speed Unbound должен был отвечать российский музыкант Azar Strato. Об этом артист рассказал у себя в «Телеграм».
Создатели игры вдохновились нашим клипом «Нарушители пустоты» с Питерским ЩИТом. Именно он стал отправной точкой для создания концепта франшизы. Ещё в ноябре 2021 года со мной связались представители EA и поведали мне об этом.
Переговоры длились несколько месяцев: издатель и музыкант постоянно были на связи. Итогом сотрудничества должен был стать 50-минутный саундтрек и трейлер для гонки. Однако всё оборвалось в феврале 2022 года, когда началась спецоперация.
Начались санкции. Офис EA закрыли в Москве, и меня, как русского артиста, тоже отменили. Слёзы и разочарования сотрудников EA, и адекватное принятие ситуации с моей стороны.
Разработка Need for Speed Unbound стартовала в начале 2020 года, когда права на франшизу передали британской студии Criterion. Клип «Нарушители пустоты» как раз вышел в мае того же года. Впрочем, общих элементов у клипа и трейлера игры на первый взгляд не так уж и много.
NFS Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.
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