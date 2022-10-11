«Сорвиголова: Рождённый заново» может отменить события сериала Netflix
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В интервью Entertainment Tonight Чарли Кокс поделился своим мнением относительно грядущего сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» для Disney+. По словам актёра, это будет именно новое шоу про супергероя, которое вряд ли будет как-то связано с сериалом от Netflix. Более того, авторы могут полностью переписать прошлые события и представить персонажа в совершенно новом свете.
Здорово, что мы потенциально можем рассказывать истории заново, как это делается в комиксах. Время от времени в них авторы возвращаются к мальчику по имени Мэтт Мёрдок и вновь рассказывают историю о его становлении. Возможно, и мы сделаем то же самое.
Недавно Сорвиголова Чарли Кокса появился в сериале «Женщина-Халк» в относительно комедийной манере. Вполне возможно, для «Рождённого заново» Marvel также будет повсеместно использовать юмор, которого в сериале Netflix было совсем немного.
Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года. В первом сезоне будет 18 эпизодов.
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