«Сорвиголова: Рождённый заново» может отменить события сериала Netflix

В интервью Entertainment Tonight Чарли Кокс поделился своим мнением относительно грядущего сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» для Disney+. По словам актёра, это будет именно новое шоу про супергероя, которое вряд ли будет как-то связано с сериалом от Netflix. Более того, авторы могут полностью переписать прошлые события и представить персонажа в совершенно новом свете.

Здорово, что мы потенциально можем рассказывать истории заново, как это делается в комиксах. Время от времени в них авторы возвращаются к мальчику по имени Мэтт Мёрдок и вновь рассказывают историю о его становлении. Возможно, и мы сделаем то же самое.

Недавно Сорвиголова Чарли Кокса появился в сериале «Женщина-Халк» в относительно комедийной манере. Вполне возможно, для «Рождённого заново» Marvel также будет повсеместно использовать юмор, которого в сериале Netflix было совсем немного.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года. В первом сезоне будет 18 эпизодов.