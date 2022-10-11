Embracer Group думает о развитии франшизы «Властелин колец» на десятилетия вперёд
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Пару месяцев назад холдинг Embracer Group приобрёл права на «Властелина колец». Компания имеет право создавать по франшизе различные игры, фильмы и сериалы. Однако пока что никаких проектов анонсировано не было.
Почему Embracer не раскрывает будущее франшизы, в интервью журналу EDGE рассказал руководитель холдинга Ларс Вингефорс. По его словам, о развитии бренда думают на десятилетия вперёд.
Мы бы не приобрели бренд «Властелин колец», если бы просто думали о том, чтобы максимально использовать его в течение следующего года. Нам нужно думать на десятилетия вперёд. И именно так мы будем делать.
Пока Embracer молчит, фанатам остаётся лишь гадать, какие проекты компания захочет реализовать по одной из самых популярных фантастических франшиз.
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