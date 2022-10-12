Blizzard извинилась за ужасный запуск Overwatch 2 — игрокам раздадут подарки

Спустя несколько дней после релиза, разработчики Overwatch 2 из Blizzard всё же решили извиниться перед игроками за ужасный старт шутера. Сразу после релиза игрокам приходилось выжидать многотысячные очереди и сталкиваться с отсутствием переноса прогресса.
По словам Blizzard, основная часть проблем устранена, однако работа постоянно идёт. Компания уверяет, что команда продолжает работать над исправлениями, а в конце недели Overwatch 2 получит свежий патч.
Мы приносим извинения за все проблемы, с которыми игроки столкнулись во время запуска игры.
В качестве извинений Blizzard раздаст каждому игроку подарки. С 25 октября и до конца первого сезона геймеры получат легендарный облик для Жнеца и брелок в виде аптечки. К тому же в шутере проведут выходные с получением двойного опыта. Даты проведения назовут позже.
Overwatch 2 доступна бесплатно на всех платформах. Одна из главных проблем шутера — система монетизации. О том, почему она плохая, мы рассказали в отдельном материале.
- 12 октября 2022
-
10:55
-
10:27
-
09:58
-
09:34
-
07:46
-
07:24
-
04:50
- 11 октября 2022
-
22:10
-
20:55
-
20:12
-
19:47
-
19:47
-
19:17
-
18:46
-
18:18
-
18:07
-
17:45
-
17:32
-
17:20
-
16:51
-
16:22
-
16:12
-
16:09
-
15:51
-
15:19
-
15:17
-
14:36
-
14:27
-
13:45
-
13:36
-
13:20
-
13:15
-
12:50
-
12:49
-
12:41