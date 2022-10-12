Консольным игрокам в Overwatch 2 сложно играть с геймерами на ПК

Ни дня после релиза Overwatch 2 не проходит без обсуждения проблем игры, а Blizzard каким-то образом намеревается подкидывать ещё больше неприятных ситуаций. Геймеры выяснили, что при кроссплатформенной игре с ПК-геймерами у владельцев консолей отключается помощь в прицеливании.
Об этом рассказала пользователь Reddit под ником KellySweetHeart. По её словам, они с друзьями часто любят играть в Overwatch 2, однако у кого-то из них консоли, а другие используют ПК. Поэтому во время игры консольные геймеры испытывают проблемы из-за отключения аим-ассиста.
Для некоторых это мелочь, но другие получают меньше удовольствия от игры, находясь в невыгодном положении. Это полный облом, потому что игроки на ПК в целом имеют преимущество, так ещё и это.
Аим-ассист — это система, позволяющая эффективнее прицеливаться при игре на геймпаде. Это некий помощник в прицеливании, которого консольные игроки лишаются при кроссплатформенных матчах.
Также KellySweetHeart дала комментарий изданию Kotaku. Она отметила, что из-за отключения аим-ассиста игроки на консолях чувствуют себя бесполезными.
Люди не понимают, что отключение аим-ассиста делает некоторых игроков совершенно бесполезными против ПК-геймеров, и это напрямую отражается на их игровой статистике, когда они играют.
Сама Blizzard ситуацию пока никак не комментировала. Несмотря на проблемы с аим-ассистом, в шутер уже хотя бы можно без проблем зайти, он работает более-менее стабильно.
Overwatch 2 доступна на всех актуальных платформах, а Дива из игры буквально влетела в топ запросов сайта Pornhub — игроки очень любят женских персонажей шутера.
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