«Рик и Морти» уходят на перерыв

После выхода шестой серии шестого сезона «Рика и Морти» в Adult Swim объявили о перерыве сериала на полтора месяца. Продолжение начнут выпускать лишь 20 ноября.

Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем, чтобы расширить своё сознание для оставшейся части сезона.

В сезоне традиционно 10 эпизодов, поэтому впереди ещё четыре серии. Если перерывов не будет, а еженедельный формат сохранится (в случае «Рика и Морти» это не гарантировано), то финал выйдет 11 декабря. Но канал легко может выпустить несколько серий подряд, как было с пятым сезоном, или уйти ещё на один перерыв.

Расписание шестого сезона

Эпизод Дата выхода Первая серия 4 сентября Вторая серия 11 сентября Третья серия 18 сентября Четвёртая серия 25 октября Пятая серия 2 октября Шестая серия 9 октября Седьмая серия 20 ноября Восьмая серия 27 ноября Девятая серия 4 декабря Десятая серия 11 декабря

«Рик и Морти» — флагман Adult Swim. Канал уже заказал множество эпизодов, а создатели шоу уже работают не только над седьмым, но и над восьмым сезоном.