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Расписание выхода «Рика и Морти»: 6-й сезон

«Рик и Морти» уходят на перерыв
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После выхода шестой серии шестого сезона «Рика и Морти» в Adult Swim объявили о перерыве сериала на полтора месяца. Продолжение начнут выпускать лишь 20 ноября.

Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем, чтобы расширить своё сознание для оставшейся части сезона.

В сезоне традиционно 10 эпизодов, поэтому впереди ещё четыре серии. Если перерывов не будет, а еженедельный формат сохранится (в случае «Рика и Морти» это не гарантировано), то финал выйдет 11 декабря. Но канал легко может выпустить несколько серий подряд, как было с пятым сезоном, или уйти ещё на один перерыв.

Расписание шестого сезона

ЭпизодДата выхода
Первая серия4 сентября
Вторая серия11 сентября
Третья серия18 сентября
Четвёртая серия25 октября
Пятая серия2 октября
Шестая серия9 октября
Седьмая серия20 ноября
Восьмая серия27 ноября
Девятая серия4 декабря
Десятая серия11 декабря

«Рик и Морти» — флагман Adult Swim. Канал уже заказал множество эпизодов, а создатели шоу уже работают не только над седьмым, но и над восьмым сезоном.

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