«Рик и Морти» уходят на перерыв
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После выхода шестой серии шестого сезона «Рика и Морти» в Adult Swim объявили о перерыве сериала на полтора месяца. Продолжение начнут выпускать лишь 20 ноября.
Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем, чтобы расширить своё сознание для оставшейся части сезона.
В сезоне традиционно 10 эпизодов, поэтому впереди ещё четыре серии. Если перерывов не будет, а еженедельный формат сохранится (в случае «Рика и Морти» это не гарантировано), то финал выйдет 11 декабря. Но канал легко может выпустить несколько серий подряд, как было с пятым сезоном, или уйти ещё на один перерыв.
Расписание шестого сезона
|Эпизод
|Дата выхода
|Первая серия
|4 сентября
|Вторая серия
|11 сентября
|Третья серия
|18 сентября
|Четвёртая серия
|25 октября
|Пятая серия
|2 октября
|Шестая серия
|9 октября
|Седьмая серия
|20 ноября
|Восьмая серия
|27 ноября
|Девятая серия
|4 декабря
|Десятая серия
|11 декабря
«Рик и Морти» — флагман Adult Swim. Канал уже заказал множество эпизодов, а создатели шоу уже работают не только над седьмым, но и над восьмым сезоном.
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