Мидер Virtus.pro — о продолжении карьеры после TI11: посмотрим, есть ли у меня будущее
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21-летний игрок второй позиции Virtus.pro по Dota 2 Даниил gpk Скутин в соцсетях поблагодарил болельщиков за поддержку во время предварительного этапа The International 2022, назвав результаты стадии LCQ закономерными.
Всем спасибо, кто поддерживал. Обидно проигрывать, но всё закономерно — кто достоин, тот на The International. Посмотрим, что будет в будущем. Посмотрим, есть ли оно у меня.
Ранее главный тренер Virtus.pro Артём fng Баршак извинился перед фанатами за неудачный результат на турнире.
Сегодня российская команда проиграла Team Secret и Team Liquid, после чего лишилась шансов выступить в основной групповой стадии чемпионата мира The International по Dota 2.
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