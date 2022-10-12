Мидер Virtus.pro — о продолжении карьеры после TI11: посмотрим, есть ли у меня будущее

21-летний игрок второй позиции Virtus.pro по Dota 2 Даниил gpk Скутин в соцсетях поблагодарил болельщиков за поддержку во время предварительного этапа The International 2022, назвав результаты стадии LCQ закономерными.

Всем спасибо, кто поддерживал. Обидно проигрывать, но всё закономерно — кто достоин, тот на The International. Посмотрим, что будет в будущем. Посмотрим, есть ли оно у меня.

Ранее главный тренер Virtus.pro Артём fng Баршак извинился перед фанатами за неудачный результат на турнире.

Сегодня российская команда проиграла Team Secret и Team Liquid, после чего лишилась шансов выступить в основной групповой стадии чемпионата мира The International по Dota 2.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8–12 октября) и Group Stage Qualifier (12–18 октября) бесплатно по ссылке.