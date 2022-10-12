«Каждый из наших игроков — герой». Владелец Virtus.pro оправдал состав по Dota 2

Новый владелец киберспортивного клуба Virtus.pro Арам Караманукян высказался о неудаче команды по Dota 2 на предварительном этапе The International 2022.

Несмотря на то что «медведи» не смогли пройти в основную стадию чемпионата мира по Dota 2, руководитель клуба поддержал игроков.

Не лучший старт. Но киберспорт — это долгая игра. Нет команды, которая бы заслуживала играть на The International больше, чем Virtus.pro. Каждый из наших игроков — герой.

Сегодня Virtus.pro проиграла Team Secret и Team Liquid, заняла лишь третье место TI11: Last Chance Qualifier и вылетела с главного турнира по Dota 2.

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