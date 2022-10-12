Королевскую битву по Final Fantasy 7 решили добить
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Square Enix решила прекратить поддержку мобильной королевской битвы Final Fantasy 7: The First Soldier. Игра вышла в релиз на девайсах под управлением iOS и Android 17 ноября 2021 года.
Серверы тайтла прекратят работу 11 января 2023 года. Издатель поблагодарил пользователей за поддержку проекта.
Несмотря на регулярное обновление контента, мы в итоге не смогли предоставить то, чего заслуживает наша аудитория. Поэтому мы приняли трудное решение — прекратить поддержку Final Fantasy 7: The First Soldier. Благодарим всех за то, что поддерживали этот проект!
Издатель готовит продолжение ремейка первой Final Fantasy 7. Летом авторы заявили, что вторая часть переосмысления не выйдет на PS4 — она будет доступна только на более мощной PS5.
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