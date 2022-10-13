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В Dota 2 вышел набор к боевому пропуску — уровни и сундуки можно купить с большой скидкой

В Dota 2 вышел набор к боевому пропуску — уровни и сундуки можно купить с большой скидкой
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За два дня до старта группового этапа The International 2022 разработчики по Dota 2 выпустили боевой комплект к Battle Pass. Приобрести набор можно один раз в период с 12 по 30 октября.

Покупка такого бандла позволяет игрокам получить уровни боевого пропуска и другие награды намного дешевле, чем обычно — всего получится сэкономить около 75% средств.

Стоимость боевого комплекта в России составляет 1750 рублей. В него входят:

  • 120 уровней боевого пропуска;
  • 9 Immortal-сокровищниц I;
  • 6 Immortal-сокровищниц II (будут доступны с 3 октября);
  • 6 сокровищниц коллекции боевого пропуска;
  • 6 сокровищниц Ageless Heirlooms 2022.

Valve также отметили, что это первый набор к Battle Pass в этом году — судя по всему, после The International 2022 будет доступен ещё один.

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