PS5 продаётся хуже PS4, но приносит больше денег в Британии

В Британии тираж PS5 преодолел отметку 2 млн проданных копий. Чтобы достичь такого результата, Sony понадобилось 98 недель — это почти два года.

Быстрее PS5 в Британии двухмиллионного тиража достигли только Nintendo Wii, PS2 и PS4. При этом новая консоль по достижении такого же тиража заработала больше денег, чем устройства прошлых поколений.

Топ-5 консолей с тиражом выше 2 млн в Британии:

Nintendo Wii — 57 недель и £ 358 млн; PS2 — 60 недель и £ 469 млн; PS4 — 75 недель и £ 700 млн; PS5 — 98 недель и £ 919 млн; PS3 — 98 недель и £ 638 млн.

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По заверению экспертов, PS5 могла бы разойтись в Британии большим тиражом, если бы не проблема, связанная с дефицитом чипов и комплектующих во всём мире. Аналитики отмечают, что даже высокий ценник — не большая помеха для покупателей консоли.

Более высокая цена PS5 не помешала продажам — потребители готовы платить надбавку в £ 105 млн, которая указана в средней цене обеих версий консоли. По достижении двухмиллионного тиража платформа принесла самый высокий доход среди всех консолей.