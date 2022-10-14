Привязка телефона в Call of Duty: Modern Warfare 2 нужна только на ПК

Одной из наиболее обсуждаемых тем на релизе Overwatch 2 стала привязка номера телефона. Причём это коснулось как игроков на ПК, так и консольных геймеров. Игроки критиковали Blizzard за подобное решение, однако разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 успокоили фанатов.

По словам авторов шутера, привязывать номер телефона нужно только игрокам на ПК. Владельцев консолей это не коснётся. Хотя бы этим Modern Warfare 2 уже заслужит больше признания геймеров, чем Overwatch 2.

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Кстати, Blizzard отключила обязательную привязку номера для игры во вторую Overwatch, однако это коснулось не всех. Для новичков это условие по-прежнему действует.

Modern Warfare 2 выйдет 28 октября, а доступ к сюжетной кампании владельцы предзаказов получат уже 20-го числа.