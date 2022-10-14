Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Привязка телефона в Call of Duty: Modern Warfare 2 нужна только на ПК

Привязка телефона в Call of Duty: Modern Warfare 2 нужна только на ПК
Комментарии

Одной из наиболее обсуждаемых тем на релизе Overwatch 2 стала привязка номера телефона. Причём это коснулось как игроков на ПК, так и консольных геймеров. Игроки критиковали Blizzard за подобное решение, однако разработчики Call of Duty: Modern Warfare 2 успокоили фанатов.

По словам авторов шутера, привязывать номер телефона нужно только игрокам на ПК. Владельцев консолей это не коснётся. Хотя бы этим Modern Warfare 2 уже заслужит больше признания геймеров, чем Overwatch 2.

Новость по теме
За прохождение кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 игроки получат 18 наград

Кстати, Blizzard отключила обязательную привязку номера для игры во вторую Overwatch, однако это коснулось не всех. Для новичков это условие по-прежнему действует.

Modern Warfare 2 выйдет 28 октября, а доступ к сюжетной кампании владельцы предзаказов получат уже 20-го числа.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022