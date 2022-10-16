Саппорт Virtus.pro подтвердил, что клуб изменит состав по Dota 2 перед новым сезоном
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Игрок пятой позиции Virtus.pro по Dota 2 Егор Xakoda Липартия во время личной трансляции рассказал, что команда не будет выступать в текущем составе в сезоне-2022/2023.
Отвечая на вопрос зрителя, российский саппорт посоветовал дождаться информации от руководства клуба.
Я тебе так скажу — мы точно не сохраним этот состав. Что будет с командой дальше? Жди инфы.
Российская Virtus.pro не смогла выйти в основную стадию The International 2022, заняв третье место на этапе Last Chance Qualifier. После этого в Сети появилась информация, что мидер VP Даниил gpk Скутин рассчитывает собрать новый состав вместе с экс-игроками «медведей» Nightfall и Save-.
Новость по темеПосле The International gpk может собрать новый состав с бывшими игроками Virtus.pro
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