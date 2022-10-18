В «Макдональдс» появились обеды со скином для Overwatch 2

Неудачный старт Overwatch 2 не останавливает Blizzard от рекламных активностей. К примеру, в Австралии посетители «Макдональдса» теперь могут заполучить уникальный образ для Трейсер в Overwatch 2.
Правда, забрать скин можно только при покупке набора с птицей или мясом через мобильное приложение. Иначе получить его не удастся.
Сам образ героини тоже получился тематическим. Причёску Трейсер сделали похожей на курочку.
Overwatch 2 выпустили 4 октября на ПК и консолях. По факту сделали не столько сиквел, сколько большое обновление для первой части с новой системой распространения — условно-бесплатной.
Но сделать достойный старт не удалось — вдобавок к массе проблем многие остались недовольны монетизацией и новыми скинами, которые попросту хуже аналогов из первой части.
- 18 октября 2022
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