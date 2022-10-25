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«Доктор Кто» через Disney хотят сделать мировым хитом

Над будущим сериала «Доктор Кто» будет работать и Disney
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BBC объявила о масштабном партнёрстве с Disney, благодаря чему сериал «Доктор Кто» станет эксклюзивом сервиса Disney+ во всём мире, кроме Великобритании. Там его продолжат показывать на родном BBC.

Куда интереснее, что теперь в работе над шоу Disney ещё и будет помогать. Таким образом британский сериал хотят сделать сделать максимально масштабным и громким. Партнёрство начнётся в конце 2023 года, когда станут выходить первые серии «Доктора Кто» со старо-новым шоураннером Расселом Т. Дэвис.

Оба партнёра (BBC и Disney) будут работать под смелым видением Рассела, который возьмёт на себя контроль за ТАРДИС в 2023 году. Именно он ответственен за воскрешение сериала в 2005 году.

Вдобавок для сериала уже придумали новый логотип — он стал куда больше напоминать классический.

Из «Доктор Кто» явно пытаются сделать международный хит — он таким, в общем-то, и был, но благодаря Disney+ популярность может вырасти. Впрочем, сейчас сериалу главное вернуть потраченную репутацию — последние несколько сезонов оказались откровенно слабыми.

14-м Доктором неожиданно станет Дэвид Теннант, который играл роль 10-го, он появится в трёх сериях «Доктора Кто» в ноябре 2023 года на 60-летие сериала. А позже, в период новогодних праздников, Доктором станет Шути Гатва («Половое воспитание»). Он будет исполнять 15-ю версию персонажа.

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