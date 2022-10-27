Илон Маск хочет превратить «Твиттер» в оплот свободы слова

Совсем скоро сделка по покупке «Твиттера» Илоном Маском за $ 44 млрд будет завершена. Сегодня бизнесмен опубликовал открытое письмо рекламодателям соцсети. В нём Маск заявил, что он не хочет, чтобы платформа превратилась в «бесплатный ад, где без последствий можно говорить что угодно». В обращении Илон отметил, что он хочет изменить политику модерации контента соцсети и сделать её «оплотом свободы слова».

Помимо соблюдения законов страны, наша платформа должна быть тёплой и гостеприимной для всех. Пользователи должны иметь возможность выбирать желаемый опыт в соответствии со своими предпочтениями.

В заявлении Маск подчеркнул, что он решил купить «Твиттер», чтобы создать «общую цифровую городскую площадь, где можно обсуждать любые убеждения в здоровой среде, не прибегая к насилию». Илон также напрямую обратился к рекламодателям, заявив, что правильно сделанная реклама «может радовать, развлекать и информировать», в то время как не имеющие отношение к пользователю коммерческие сообщения — это явный спам.

Совсем недавно Илон Маск обещал, что после покупки «Твиттера» он сократит 75% сотрудников компании. Даже если сделка сорвётся, компания самостоятельно проведёт сокращения.