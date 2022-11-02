Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовала предзагрузка God of War Ragnarok

Стартовала предзагрузка God of War Ragnarok
Комментарии

Сегодня для всех предзаказавших God of War Ragnarok стартовала предварительная загрузка — загрузить игру уже можно как на PS4, так и на PS5.

Размер игры на PS4 составил целых 106 ГБ, а на PS5 благодаря SSD проект весит 84 ГБ. Обзоры тайтла появятся уже завтра в 19:00 мск.

Новость по теме
God of War Ragnarok создавали именно под PS4. На PS5 лишь улучшенная версия

God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года. В игре Кратосу и Атрею предстоит вновь объединить свои силы, чтобы противостоять богам и остановить скандинавский конец света — Рагнарёк. В игре появятся многие знакомые персонажи из оригинала, но героям также повстречаются и новые лица.

Геймплейно Ragnarok будет мало чем отличаться от оригинала, однако свежие элементы появятся как в бою, так и при исследовании мира.

Релиз состоится 9 ноября на PS4 и PS5.

От финала God of War до бесплатной Call of Duty. Главные игровые релизы в ноябре От финала God of War до бесплатной Call of Duty. Главные игровые релизы в ноябре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022