Стартовала предзагрузка God of War Ragnarok
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Сегодня для всех предзаказавших God of War Ragnarok стартовала предварительная загрузка — загрузить игру уже можно как на PS4, так и на PS5.
Размер игры на PS4 составил целых 106 ГБ, а на PS5 благодаря SSD проект весит 84 ГБ. Обзоры тайтла появятся уже завтра в 19:00 мск.
God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года. В игре Кратосу и Атрею предстоит вновь объединить свои силы, чтобы противостоять богам и остановить скандинавский конец света — Рагнарёк. В игре появятся многие знакомые персонажи из оригинала, но героям также повстречаются и новые лица.
Геймплейно Ragnarok будет мало чем отличаться от оригинала, однако свежие элементы появятся как в бою, так и при исследовании мира.
Релиз состоится 9 ноября на PS4 и PS5.
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