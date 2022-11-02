Стартовала предзагрузка God of War Ragnarok

Сегодня для всех предзаказавших God of War Ragnarok стартовала предварительная загрузка — загрузить игру уже можно как на PS4, так и на PS5.

Размер игры на PS4 составил целых 106 ГБ, а на PS5 благодаря SSD проект весит 84 ГБ. Обзоры тайтла появятся уже завтра в 19:00 мск.

Новость по теме God of War Ragnarok создавали именно под PS4. На PS5 лишь улучшенная версия

God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года. В игре Кратосу и Атрею предстоит вновь объединить свои силы, чтобы противостоять богам и остановить скандинавский конец света — Рагнарёк. В игре появятся многие знакомые персонажи из оригинала, но героям также повстречаются и новые лица.

Геймплейно Ragnarok будет мало чем отличаться от оригинала, однако свежие элементы появятся как в бою, так и при исследовании мира.

Релиз состоится 9 ноября на PS4 и PS5.