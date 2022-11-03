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Фанаты уже исправили ужасный интерфейс Call of Duty: Modern Warfare 2

Фанаты уже исправили ужасный интерфейс Call of Duty: Modern Warfare 2
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Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла отличным по многим параметрам шутером. Но у игры есть и недостатки, один из самых серьёзных — перегруженный и нелогичный пользовательский интерфейс. Фанат серии и реддитор под ником InterventX показал, каким бы он хотел видеть меню в игре. Его макеты очень похожи на интерфейс Modern Waefare 2019 года.

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Игроки находят новое меню в Call of Duty: Modern Warfare 2 похожим на то, что пользователи видят на стриминговой платформе Hulu. Они нашли этому объяснение — в 2020-м Infinity Ward назначила Уильяма Фалера новым директором по UX/UI-дизайну. Ранее Уильям как раз работал в Hulu.

Макет меню Modern Warfare 2 быстро стал самым популярным постом в сабреддите игры. Многие комментаторы отметили, что интерфейс боевика был разработан с учётом потребностей пользователей мобильных устройств и планшетов.

Недавно экшен получил обновление, которое исправляет некоторые ошибки. Авторы также открыли доступ к своей доске в Trello, где можно отслеживать их работу по доработке «шероховатостей» игры.

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