Стали известны особенности PS5-версии Need for Speed Unbound

Авторы Need for Speed Unbound рассказали об особенностях игры на консоли PS5. На новой платформе Sony гонка будет идти в полноценном разрешении 4K при стабильных 60 FPS. Благодаря этому геймплей будет максимально «плавным», а спецэффекты — яркими и детальными.

Процессор PS5 позволит увеличить трафик машин и количество пешеходов — это сделает вымышленный город Лейкшор более живым и реалистичным. Разработчики отмечают, что в Need for Speed Unbound будет реалистичная симуляция управления автомобилем, а благодаря геймпаду DualSense гонщики смогут ощутить проработанную тактильную отдачу, которая погрузит их в процесс ещё сильнее.

В Need for Speed Unbound на PS5 обещают и глубокий 3D-звук. Он сможет передать настоящий рёв мотора, шум города и динамичный саундтрек, к которому приложили руку небезызвестные артисты A$AP Rocky и AWGE.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.