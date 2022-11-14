Появились новые кадры из фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и Мёд»

Издание IGN опубликовало четыре новых изображения из инди-фильма Winnie the Pooh: Blood and Honey («Винни-Пух: Кровь и Мёд»). На них можно проникнуться атмосферой и увидеть, почему медвежонок стал кровожадным убийцей. Всё дело в том, что Кристофер Робин вырос и перестал играть в игрушки — из-за этого Винни впадает в ярость и начинает убивать всё живое вместе со своим другом Пятачком.
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Фото: IGN
Премьера хоррора «Винни-Пух: Кровь и Мёд» состоится 15 февраля 2023 года в кинотеатрах США, а затем лента доберётся до Великобритании, Мексики и Канады. Чуть позже должен состояться и цифровой релиз в онлайн-кинотеатрах.
Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен благодаря тому, что в 2021 году права на «Винни-Пуха» перестали принадлежать кому-то конкретному. Теперь любой желающий может снять свою историю про культового медвежонка без боязни нарушить авторские права.
- 14 ноября 2022
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