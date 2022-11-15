Сегодня Мэй не вернут в Overwatch 2. Новый патч отложили на неопределённый срок

Blizzard объявила о переносе выпуска крупного обновления для Overwatch 2, которое должно было выйти сегодня. Теперь патч ожидается в обозримом будущем — даже без примерных сроков.
Разработчики нашли в заплатке критическую ошибку, которую необходимо исправить до выпуска обновления.
Этот патч очень важен — помимо правок баланса, исправления багов и какого-то нового контента разработчики планировали с ним вернуть в строй Мэй. Её убрали почти месяц назад, поскольку нашли критическую ошибку. Вдобавок перенос патча означает и перенос получения бонусов от Overwatch League Viewership. При этом ежедневные и еженедельные испытания обновятся без проблем, как и магазин предметов.
Overwatch 2 вышла в начале октября и оказалась в центре скандала. Сначала разработчики с трудом справлялись с наплывом игроков, а потом столкнулись с критикой монетизации и других аспектов шутера.
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