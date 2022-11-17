В Overwatch 2 начали продавать новый скин для Мэй, но саму героиню удалили из игры

Сегодня Blizzard объявила о переносе релиза крупного обновления для Overwatch 2 из-за критического бага. Оно должно было выйти 17 ноября.

Когда апдейт станет доступен, издатель не сообщил. Вместе с ним в шутер должна была вернуться героиня Мэй, но этого не произошло. При этом игроки нашли во внутриигровом магазине новый контент — свежий облик Мэй за $ 10, который можно купить, несмотря на отсутствие персонажа.

Новый облик Мэй Фото: Blizzard

Blizzard уже строит на Overwatch 2 большие планы. В апреле 2023 года издатель планирует запустить новый сезон, а с его релизом добавить в соревновательный боевик нового героя поддержки. Каких-либо деталей о персонаже пока не раскрыли.

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Запуск Overwatch 2 состоялся 4 октября на всех актуальных консолях и ПК.