В Overwatch 2 начали продавать новый скин для Мэй, но саму героиню удалили из игры
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Сегодня Blizzard объявила о переносе релиза крупного обновления для Overwatch 2 из-за критического бага. Оно должно было выйти 17 ноября.
Когда апдейт станет доступен, издатель не сообщил. Вместе с ним в шутер должна была вернуться героиня Мэй, но этого не произошло. При этом игроки нашли во внутриигровом магазине новый контент — свежий облик Мэй за $ 10, который можно купить, несмотря на отсутствие персонажа.
Новый облик Мэй
Фото: Blizzard
Blizzard уже строит на Overwatch 2 большие планы. В апреле 2023 года издатель планирует запустить новый сезон, а с его релизом добавить в соревновательный боевик нового героя поддержки. Каких-либо деталей о персонаже пока не раскрыли.
Новость по темеВ начале 2023 года в Overwatch 2 добавят героя поддержки
Запуск Overwatch 2 состоялся 4 октября на всех актуальных консолях и ПК.
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