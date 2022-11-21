«Хоть этот трэш никто не купит». Провальную Postal 3 сняли с продаж в Steam

В 2011 году «Акелла» и студия Trashmasters выпустили Postal 3 — продолжение культовой серии про Чувака из города Парадайз. Игру просто уничтожили фанаты и критики за огромное количество багов, сумбурный сюжет и очень скучный геймплей.

Спустя 11 лет триквел неожиданно сняли с продаж в Steam. Оказывается, у проекта большие проблемы с активацией из-за антипиратской защиты. Недавние покупатели вовсю жалуются на то, что не могут активировать продукт на своём аккаунте, а поддержка на сайте давно не работает.

Судя по всему, Valve решила полностью прекратить продажи шутера из-за массовых жалоб пользователей. Такова незавидная судьба Postal 3. Как отметили владельцы прав на Postal из студии Running With Scissors, они рады, что теперь никто не сможет купить этот трэш.

Страница Postal 3 в Steam Фото: Steam

Но если вы соскучились по Чуваку и его безумным приключениям, то летом вышла Postal: Brain Damaged. Это отличный шутер, который удачно перенёс все лучшие идеи из первых частей и совместил их с кучей современных мемов.