Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В FIFA 23 Ultimate Team началась Чёрная пятница

В FIFA 23 Ultimate Team началась Чёрная пятница
Комментарии

EA Sports запустила новый ивент в FIFA 23 Ultimate Team, посвящённый празднованию Чёрной пятницы. До 2 декабря в игре доступны 10 новых карточек футболистов, которые должны отлично проявить себя на проходящем прямо сейчас ЧМ-2022. Их можно выбить в наборах или купить на трансферном рынке.

Первая команда Чёрной пятницы в FIFA 23 UT

Первая команда Чёрной пятницы в FIFA 23 UT

Фото: EA SPorts

Команда Чёрной пятницы в FIFA 23 Ultimate Team

  • Килиан Мбаппе — 93
  • Сон Хын Мин — 91
  • Лука Модрич — 90
  • Луис Суарес — 89
  • Жоржиньо Вейналдум — 88
  • Бен Уайт — 87
  • Тимо Вернер — 86
  • Дрис Мертенс — 86
  • Матеус Нунес — 86
  • Хесус Корона — 85

Помимо набора новых карточек, в FIFA 23 Ultimate Team введут также множество новых SBC-сборок, которые будут выходить ежедневно. Некоторые из них будут доступны лишь несколько часов, так что выполнять их нужно очень быстро.

Прямо сейчас в FIFA 23 также проходит событие World Cup, посвящённое чемпионату мира по футболу в Катаре.

Новость по теме
В FIFA 23 Ultimate Team стартовал ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022