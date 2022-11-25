В FIFA 23 Ultimate Team началась Чёрная пятница
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EA Sports запустила новый ивент в FIFA 23 Ultimate Team, посвящённый празднованию Чёрной пятницы. До 2 декабря в игре доступны 10 новых карточек футболистов, которые должны отлично проявить себя на проходящем прямо сейчас ЧМ-2022. Их можно выбить в наборах или купить на трансферном рынке.
Первая команда Чёрной пятницы в FIFA 23 UT
Фото: EA SPorts
Команда Чёрной пятницы в FIFA 23 Ultimate Team
- Килиан Мбаппе — 93
- Сон Хын Мин — 91
- Лука Модрич — 90
- Луис Суарес — 89
- Жоржиньо Вейналдум — 88
- Бен Уайт — 87
- Тимо Вернер — 86
- Дрис Мертенс — 86
- Матеус Нунес — 86
- Хесус Корона — 85
Помимо набора новых карточек, в FIFA 23 Ultimate Team введут также множество новых SBC-сборок, которые будут выходить ежедневно. Некоторые из них будут доступны лишь несколько часов, так что выполнять их нужно очень быстро.
Прямо сейчас в FIFA 23 также проходит событие World Cup, посвящённое чемпионату мира по футболу в Катаре.
Новость по темеВ FIFA 23 Ultimate Team стартовал ЧМ-2022
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