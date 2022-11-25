В FIFA 23 Ultimate Team началась Чёрная пятница

EA Sports запустила новый ивент в FIFA 23 Ultimate Team, посвящённый празднованию Чёрной пятницы. До 2 декабря в игре доступны 10 новых карточек футболистов, которые должны отлично проявить себя на проходящем прямо сейчас ЧМ-2022. Их можно выбить в наборах или купить на трансферном рынке.

Первая команда Чёрной пятницы в FIFA 23 UT Фото: EA SPorts

Команда Чёрной пятницы в FIFA 23 Ultimate Team

Килиан Мбаппе — 93

Сон Хын Мин — 91

Лука Модрич — 90

Луис Суарес — 89

Жоржиньо Вейналдум — 88

Бен Уайт — 87

Тимо Вернер — 86

Дрис Мертенс — 86

Матеус Нунес — 86

Хесус Корона — 85

Помимо набора новых карточек, в FIFA 23 Ultimate Team введут также множество новых SBC-сборок, которые будут выходить ежедневно. Некоторые из них будут доступны лишь несколько часов, так что выполнять их нужно очень быстро.

Прямо сейчас в FIFA 23 также проходит событие World Cup, посвящённое чемпионату мира по футболу в Катаре.