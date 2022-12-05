Фанаты уничтожили трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение» из-за ухода Генри Кавилла

3 декабря Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение». События шоу развернутся за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака». Зрители увидят, как произошло Сопряжение Сфер, которое слило воедино миры монстров, людей и эльфов, что привело к появлению первых ведьмаков.

За два дня ролик собрал больше 70 тыс. дизлайков при 21 тыс. лайков — пользователи массово критикуют сценаристов Netflix за уход Генри Кавилла из основного сериала. Кроме того, комментаторы осуждают создателей за то, что они выпускают новый проект во вселенной Анджея Сапковского, не являясь при этом её фанатами.

Статистика трейлера «Ведьмака: Происхождение» Фото: YouTube

Тот факт, что они отпустили Генри вместо того, чтобы уволить сценаристов, которые ненавидят книги и игры, меня удивляет с точки зрения бизнеса. О чём думает Netflix?

Просто напоминаю, что люди, которые сняли этот сериал, ненавидят книги и игры. Это уже привело к тому, что Генри Кавилл покинул «Ведьмака».

Я бы куда сильнее ждал этот сериал, если бы Генри Кавилл продолжил играть Геральта после третьего сезона.

Сериал от создателей, которые считают оригинальные книги мусором и заставили Генри Кавилла уйти.

Премьера сериала «Ведьмак: Происхождение» состоится 25 декабря на Netflix. Первый сезон будет состоять из четырёх эпизодов.