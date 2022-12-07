Ремейк Dead Space покадрово сравнили с оригиналом 2008 года

Журналисты издания IGN поделились видео со визуальным сравнением грядущего ремейка Dead Space и оригинальной игры, которая вышла в далёком 2008 году. Авторы ролика показали самое начало истории — с диалогами, эффектными и атмосферными экшен-сценами.
Ремейк разработали полностью с нуля на EA Frostbite — авторы отмечают, что благодаря этому движку они смогли сделать нашумевший космический хоррор ещё красивее, атмосфернее и более детализированным. При этом оригинальная Dead Space, несмотря на почтенный возраст, до сих пор выглядит достойно.
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
Фото: Electronic Arts
События ремейка Dead Space полностью повторят сюжет игры 2008 года и переработают многие элементы. «Ишимура» станет полноценным открытым миром, а не просто набором локаций. Кроме того, в местах с нулевой гравитацией полностью изменили управление — у игрока будет полный контроль над персонажем.
Премьера ремейка Dead Space состоится 27 января на ПК, Xbox Series и PS5. В новинке не будет русского языка.
- 7 декабря 2022
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