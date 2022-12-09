Warhammer 40,000: Space Marine 2 переведут на русский язык
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Вчера, 8 декабря, Saber Interactive и Focus Entertainment показали на The Game Awards 2022 первый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2. После презентации в сети обратили внимание, что у игры на странице в Steam появилось упоминание русского языка.
На странице отмечено наличие локализации в интерфейсе и субтитрах. Дубляжа, судя по всему, не будет. Сама страница Steam открывается в России без особых проблем.
Фото: Steam
Геймплейный трейлер с The Game Awards, в котором показали кровавые сражения с монстрами, можно посмотреть ниже. Ролик получился интересным.
Релиз состоится только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series в 2023 году. Точную дату разработчики назовут позже. Пока что проект даже нельзя предзаказать.
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