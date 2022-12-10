В Dota 2 официально завершился трансферный период перед сезоном 2022/23

В пятницу, 9 декабря в 23:00 по московскому времени на сайте Dota 2 закрылась регистрация команд на первую часть сезона Dota Pro Circuit 2022/23.
Таким образом, теперь коллективы не смогут менять состав в матчах официальных региональных лиг, за исключением крайних случаев (всего четыре замены на сезон). Все команды и игроки, которые не успели зарегистрироваться, не смогут принять участие в лиге Dota Pro Circuit.
Сезон начнётся уже 11 декабря с открытых квалификаций во второй дивизион. В каждом регионе будет проведено по четыре тура, после чего их победители сразятся за две путёвки в DPC-лигу в закрытом отборочном турнире.
Основные соревнования в лиге Dota Pro Circuit пройдут с 9 по 29 января 2023 года. В каждом регионе 8 команд разыграют $ 205 тыс. и места на глобальном мэйджор-турнире.
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