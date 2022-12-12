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Need for Speed Unbound уже продают почти вдвое дешевле. С релиза прошло полторы недели

Need for Speed Unbound уже продают почти вдвое дешевле. С релиза прошло полторы недели
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Судя по всему, продажи Need for Speed Unbound действительно оставляют желать лучшего. Пользователи Reddit заметили, что крупные зарубежные ритейлеры начали продавать игру с большой скидкой — где-то она составляет аж 40%. То есть гонку можно купить за $ 42 вместо $ 69,99. И ведь с релиза прошло всего лишь полторы недели.

Первые скидки на Unbound

Первые скидки на Unbound

Фото: Reddit

Пока что скидки затронули только физические копии игры, однако Unbound наверняка станет гостьей новогодней распродажи. EA в целом очень любит делать большие скидки спустя некоторое время после релиза. Так, FIFA 23 на недавней распродаже в Steam отдавали аж на 60% дешевле, хотя игра вышла чуть больше двух месяцев назад.

Так что если вы задумывались о покупке Need for Speed Unbound, то обратите внимание на ближайшие новогодние распродажи в Steam, PlayStation Store и магазине Xbox. Они стартуют уже в ближайшую неделю.

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