Следующий мэйджор по Dota 2 пройдёт в Перу — в Сеть утёк постер турнира
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В соцсетях появился предполагаемый постер следующего мэйджор-турнира по Dota 2, который должен пройти c 24 февраля по 5 марта 2023 года.
Судя по всему, глобальный чемпионат с участием лучших команд региональных DPC-лиг примет столица Перу — город Лима. Финальные матчи пройдут на крытом стадионе Arena 1 в провинции Сан-Мигель.
Фото: EsportsGO
Ранее в сообществе уже появлялись слухи о том, что первый мэйджор сезона Dota Pro Circuit 2022/2023 может пройти в Перу. Если это случится, это будет дебютный турнир такого уровня в Южной Америке.
Официально Valve не подтверждала эту информацию, а также не анонсировала мэйджор-чемпионаты на 2023 год. Ожидается, что участие в иввенте примут 18 команд из шести регионов, а призовой фонд составит $ 500 тыс.
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