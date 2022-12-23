Футболист Александр Соболев — о Dota 2: я в топ-5 сейчас в мире, у меня 11 700 MMR

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев во время подкаста на YouTube-канале «Ля Буда» рассказал о своём уровне игры в Dota 2.

Судя по всему, нападающий решил пошутить, убеждая ведущего, что входит в число лучших игроков мира.

В топ-10 в мире я входил по Контре. В топ-10 всех игроков в мире. А в Доте сейчас, ну… В топ-5 сейчас. Там есть всякие разные роли, вот я — керри. Типа главная роль, которая должна всех убивать. Вот я в топ-5 сейчас в мире, у меня 11 700 MMR. Ты не знаешь, но я скажу просто, чтобы люди понимали.



Не обманываю, ни в коем случае. Говорю как есть. Можем поехать сейчас и посмотреть мою статистику — 11 700 MMR. То есть, условно, с начинающими я просто могу ногами играть. Или монитор выключить, без монитора играть.