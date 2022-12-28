Microsoft разрешила официально скачивать Windows в России
Поделиться
Ещё летом Microsoft запретила россиянам скачивать образы Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7 со своего официального сайта. Газета «Известия» обратила внимание, что запрет, похоже, спал.
Согласно информации, жители России вновь могут скачать Windows без использования VPN. После запрета получить доступ к операционным системам можно было только обходными путями. Эксперт Дмитрий Бевза отметил, что таким образом Microsoft корректирует политику по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows.
Коммерческий директор «Кода безопасности» Фёдор Дбар подчеркнул, что действия корпорации вполне логичные и вытекают из международного права.
Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права.
На запрос «Известий» Microsoft пока что не ответила.
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
10:10
-
09:49
-
09:32
- 27 декабря 2022
-
20:41
-
20:26
-
20:05
-
19:47
-
19:07
-
18:57
-
18:46
-
18:35
-
17:54
-
17:27
-
17:01
-
16:33
-
16:04
-
15:53
-
15:36
-
15:25
-
14:45
-
14:36
-
14:11
-
13:45
-
13:37
-
13:15
-
13:05
-
12:45
-
12:41
-
11:47
-
11:12
-
10:52
-
10:45
-
10:18
-
09:38
- 26 декабря 2022
-
20:39
Партнерский контент