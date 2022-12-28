Microsoft разрешила официально скачивать Windows в России

Ещё летом Microsoft запретила россиянам скачивать образы Windows 11, 10, Windows 8.1. и Windows 7 со своего официального сайта. Газета «Известия» обратила внимание, что запрет, похоже, спал.

Согласно информации, жители России вновь могут скачать Windows без использования VPN. После запрета получить доступ к операционным системам можно было только обходными путями. Эксперт Дмитрий Бевза отметил, что таким образом Microsoft корректирует политику по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows.

Коммерческий директор «Кода безопасности» Фёдор Дбар подчеркнул, что действия корпорации вполне логичные и вытекают из международного права.

Поэтому предоставление пользователям, ранее купившим ПО, доступа к загрузке софта и обновлений — логичные действия, вытекающие из норм международного и российского права.

На запрос «Известий» Microsoft пока что не ответила.