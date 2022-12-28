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Фанат прошёл ремейк Final Fantasy 7 огромным мечом из игры

Фанат прошёл ремейк Final Fantasy 7 огромным мечом из игры
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Стример Super Louis 64 завершил прохождение ремейка Final Fantasy 7, используя вместо геймпада огромный меч главного героя.

Для реализации этой идеи Super Louis 64 воссоздал меч Клауда в натуральную величину. Длина его клинка — 1,63 метра, а вес — 3.5 килограмма. Для управления игрок использовал софт, умеющий считывать движения. Программа умеет опознавать взмахи меча как стандартные атаки, а укол вперёд она определяет как активацию спецатаки Focused Thrust. В качестве блока геймер использовал стойку, напоминающую реальную защиту.

Учитывая вес и объём оружия, блогеру было непросто пройти игру в таком формате. При этом неизвестно, сколько килограмм он сбросил во время прохождения.

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Ранее Super Louis 64 расправился с боссами Elden Ring с помощью бананов и обруча Ring Fit Adventure, а также прошёл Dark Souls 3 на пластмассовой гитаре для игры Guitar Hero.

Ремейк Final Fantasy 7 вышел в 2020 году на PlayStation 4. В 2021-м вышла полноценная версия для PS5 и ПК.

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