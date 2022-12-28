Фанат прошёл ремейк Final Fantasy 7 огромным мечом из игры

Стример Super Louis 64 завершил прохождение ремейка Final Fantasy 7, используя вместо геймпада огромный меч главного героя.
Для реализации этой идеи Super Louis 64 воссоздал меч Клауда в натуральную величину. Длина его клинка — 1,63 метра, а вес — 3.5 килограмма. Для управления игрок использовал софт, умеющий считывать движения. Программа умеет опознавать взмахи меча как стандартные атаки, а укол вперёд она определяет как активацию спецатаки Focused Thrust. В качестве блока геймер использовал стойку, напоминающую реальную защиту.
Учитывая вес и объём оружия, блогеру было непросто пройти игру в таком формате. При этом неизвестно, сколько килограмм он сбросил во время прохождения.
Ранее Super Louis 64 расправился с боссами Elden Ring с помощью бананов и обруча Ring Fit Adventure, а также прошёл Dark Souls 3 на пластмассовой гитаре для игры Guitar Hero.
Ремейк Final Fantasy 7 вышел в 2020 году на PlayStation 4. В 2021-м вышла полноценная версия для PS5 и ПК.
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