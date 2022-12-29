В России ожидают возвращения Microsoft Office
Поделиться
Издание «Газета.ру» взяла комментарий у заместителя председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимура Аитова касательно того, когда Microsoft вернёт в Россию продукцию Office.
По словам Аитова, в последнее время наблюдается ослабление ограничений со стороны Microsoft. В качестве примера эксперт привёл возобновление возможности россиянам официально скачивать Windows и улучшение ситуации с Xbox и аксессуарами для консоли.
Думаю, что у нынешней цепочки инициатив компании Microsoft будет и продолжение. И аналогичные сегодняшним послабления в части скачивания будут введены в ближайшее время и для продуктов Microsoft Office.
Напомним, что Microsoft приостановила деятельность в России и ограничила доступ к продукции Office для жителей страны.
Комментарии
- 29 декабря 2022
-
10:48
-
10:20
-
09:39
- 28 декабря 2022
-
22:34
-
21:49
-
21:04
-
20:28
-
19:53
-
19:40
-
19:05
-
18:57
-
18:43
-
18:05
-
17:33
-
17:21
-
16:46
-
15:56
-
15:55
-
15:26
-
15:06
-
14:54
-
14:33
-
14:21
-
13:47
-
13:36
-
13:18
-
13:08
-
12:41
-
12:11
-
11:35
-
10:59
-
10:10
-
09:49
-
09:32
- 27 декабря 2022
-
20:41
Партнерский контент