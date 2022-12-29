В России ожидают возвращения Microsoft Office

Издание «Газета.ру» взяла комментарий у заместителя председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимура Аитова касательно того, когда Microsoft вернёт в Россию продукцию Office.

По словам Аитова, в последнее время наблюдается ослабление ограничений со стороны Microsoft. В качестве примера эксперт привёл возобновление возможности россиянам официально скачивать Windows и улучшение ситуации с Xbox и аксессуарами для консоли.

Думаю, что у нынешней цепочки инициатив компании Microsoft будет и продолжение. И аналогичные сегодняшним послабления в части скачивания будут введены в ближайшее время и для продуктов Microsoft Office.

Напомним, что Microsoft приостановила деятельность в России и ограничила доступ к продукции Office для жителей страны.