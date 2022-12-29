Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России ожидают возвращения Microsoft Office

В России ожидают возвращения Microsoft Office
Комментарии

Издание «Газета.ру» взяла комментарий у заместителя председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимура Аитова касательно того, когда Microsoft вернёт в Россию продукцию Office.

По словам Аитова, в последнее время наблюдается ослабление ограничений со стороны Microsoft. В качестве примера эксперт привёл возобновление возможности россиянам официально скачивать Windows и улучшение ситуации с Xbox и аксессуарами для консоли.

Думаю, что у нынешней цепочки инициатив компании Microsoft будет и продолжение. И аналогичные сегодняшним послабления в части скачивания будут введены в ближайшее время и для продуктов Microsoft Office.

Напомним, что Microsoft приостановила деятельность в России и ограничила доступ к продукции Office для жителей страны.

«Человек-бензопила» — шикарное аниме. Оно шокирует и умело превосходит ожидания «Человек-бензопила» — шикарное аниме. Оно шокирует и умело превосходит ожидания
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022