Автор культовой Braid: в Elden Ring нет никакого дизайна

Создатель культовых инди-хитов The Witness и Braid Джонатан Блоу в «Твиттере» решил пожурить Elden Ring. По его словам, в одной из главных игр этого года нет дизайна, она состоит из огромной карты, по которой просто бродят враги.

У Elden Ring нет дизайна как такового. Это огромная карта, полная боссов с разными паттернами атак. Масштаб сам по себе впечатляет — в прошлых играх студии не было таких локаций и столько контента.

Он добавил, что весь контент авторы решили не структурировать, а просто положить в мешок и передать игрокам. А боссы, по его мнению, по сути, такие же, как и в прошлых играх FromSoftware. Он считает, что в дизайне битв Elden Ring нет ничего нового.

Elden Ring — самая титулованная игра 2022 года. Она собрала около 125 званий «Игра года», а также получила восторженные отзывы критиков и игроков.