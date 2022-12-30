Автор культовой Braid: в Elden Ring нет никакого дизайна
Поделиться
Создатель культовых инди-хитов The Witness и Braid Джонатан Блоу в «Твиттере» решил пожурить Elden Ring. По его словам, в одной из главных игр этого года нет дизайна, она состоит из огромной карты, по которой просто бродят враги.
У Elden Ring нет дизайна как такового. Это огромная карта, полная боссов с разными паттернами атак. Масштаб сам по себе впечатляет — в прошлых играх студии не было таких локаций и столько контента.
Он добавил, что весь контент авторы решили не структурировать, а просто положить в мешок и передать игрокам. А боссы, по его мнению, по сути, такие же, как и в прошлых играх FromSoftware. Он считает, что в дизайне битв Elden Ring нет ничего нового.
Elden Ring — самая титулованная игра 2022 года. Она собрала около 125 званий «Игра года», а также получила восторженные отзывы критиков и игроков.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
15:58
-
15:27
-
14:56
-
14:51
-
14:16
-
14:05
-
13:34
-
13:15
-
13:02
-
12:41
-
12:27
-
11:47
-
11:18
-
10:34
-
10:07
-
09:40
- 29 декабря 2022
-
22:07
-
21:34
-
21:06
-
20:35
-
19:55
-
19:23
-
18:57
-
18:21
-
17:44
-
17:14
-
17:07
-
16:47
-
16:19
-
16:05
-
16:05
-
15:41
-
15:34
-
15:34
-
14:57
Партнерский контент