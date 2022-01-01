Джеймс Ганн: Disney не вмешивается в создание «Стражей Галактики 3»
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Недавно режиссёр Джеймс Ганн ответил на слова фаната о том, что он переживает за «Стражей Галактики 3» из-за влияния Disney. По словам Ганна, компания не вмешивается в создание картины.
Как отметил постановщик, Disney никогда не имела какого-либо влияния ни на одну часть «Стражей Галактики». Единственные, кто вносит изменения в сценарий ленты, — сам Ганн и его помощники. Также Ганн подчеркнул, что обычно компании вмешиваются в процесс, если им что-то не нравится, но подобного никогда не было со «Стражами Галактики».
Фото: Twitter
Меня никогда не заставляли что-то менять ни в одном из моих фильмов, включая фильмы о Стражах Галактики.
«Стражи Галактики 3» выйдут в прокат 5 мая 2023 года. Фильм станет последним для текущего состава команды.
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