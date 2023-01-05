Год стал новым тренером One Move по Dota 2

Российская киберспортивная команда One Move объявила имена нового главного тренера и менеджера перед стартом региональной лиги Dota Pro Circuit 2023.

Наставником коллектива станет Сергей God Брагин, известный по выступлениям за Moscow Five, Virtus.pro, LGD Gaming и ряд других клубов. С 2021 года Год начал карьеру тренера и уже успел поработать с CIS Rejects и Pari Parni.

На посту тренера One Move Брагин заменил Тимура Ahilles Кульмухамбетова, который в межсезонье перебрался в Virtus.pro. Позицию менеджера вместо Ивана 4SV Карпова (также ушёл в VP) займёт Вячеслав YONA3Y Кузнецов.

Первый тур онлайн-лиги Dota Pro Circuit 2023 в регионе «Восточная Европа» начнётся 9 января. Лучшие русскоязычные коллективы разыграют три путёвки на глобальный мэйджор-турнир и $ 205 тыс. призовых.