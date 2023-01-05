Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Год стал новым тренером One Move по Dota 2

Год стал новым тренером One Move по Dota 2
Комментарии

Российская киберспортивная команда One Move объявила имена нового главного тренера и менеджера перед стартом региональной лиги Dota Pro Circuit 2023.

Наставником коллектива станет Сергей God Брагин, известный по выступлениям за Moscow Five, Virtus.pro, LGD Gaming и ряд других клубов. С 2021 года Год начал карьеру тренера и уже успел поработать с CIS Rejects и Pari Parni.

На посту тренера One Move Брагин заменил Тимура Ahilles Кульмухамбетова, который в межсезонье перебрался в Virtus.pro. Позицию менеджера вместо Ивана 4SV Карпова (также ушёл в VP) займёт Вячеслав YONA3Y Кузнецов.

Первый тур онлайн-лиги Dota Pro Circuit 2023 в регионе «Восточная Европа» начнётся 9 января. Лучшие русскоязычные коллективы разыграют три путёвки на глобальный мэйджор-турнир и $ 205 тыс. призовых.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023