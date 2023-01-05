EHOME победила Invictus Gaming в первом матче Dota Pro Circuit 2023

В четверг, 5 января, стартовал новый сезон киберспортивной лиги Dota Pro Circuit по игре Dota 2. Первыми свои матчи проводят команды из Китая — остальные региональные дивизионы начнутся только 9 января.

В первом матче первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023 Tour 1 в Китае новый состав EHOME уверенно победил Invictus Gaming со счётом 2:0 по картам.

Команда Вонг mks- Сим Ана без проблем победила в первом сете, а на второй карте смогла вернуться в игру после нескольких удачных тимфайтов подряд.

Матчи первого тура Dota Pro Circuit 2023 среди китайских команд проходят с 5 января по 3 февраля. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 205 тыс., а также четыре слота на глобальном мэйджор-турнире.