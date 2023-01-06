Мэйджоры по Dota 2 в 2023 году пройдут в Лиме, Берлине и на Бали

Разработчики Dota 2 из компании Valve анонсировали города, в которых в этом году состоятся мэйджор-турниры — глобальные чемпионаты с участием лучших команд мира.

В январе, марте и мае пройдут сезоны региональных лиг Dota Pro Circuit (первый стартует уже в воскресенье). По итогам каждого тура призёры отправятся на мэйджор, где разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки, по которым будут определены участники чемпионата мира The International 2023.

Расписание мэйджоров по Dota 2 на 2023 год: