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Мэйджоры по Dota 2 в 2023 году пройдут в Лиме, Берлине и на Бали

Мэйджоры по Dota 2 в 2023 году пройдут в Лиме, Берлине и на Бали
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Разработчики Dota 2 из компании Valve анонсировали города, в которых в этом году состоятся мэйджор-турниры — глобальные чемпионаты с участием лучших команд мира.

В январе, марте и мае пройдут сезоны региональных лиг Dota Pro Circuit (первый стартует уже в воскресенье). По итогам каждого тура призёры отправятся на мэйджор, где разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки, по которым будут определены участники чемпионата мира The International 2023.

Расписание мэйджоров по Dota 2 на 2023 год:

  • Зимний мэйджор — Лима, Перу (с 24 февраля по 5 марта), организатор — 4D Esports;
  • Весенний мэйджор — Берлин, Германия (с 28 апреля по 7 мая), организатор — ESL;
  • Летний мэйджор — Бали, Индонезия (с 30 июня по 9 июля), организатор — IO Esports.
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