Новый скин Роковой Вдовы слишком громкий — игроки крайне недовольны

Blizzard выпустила новый облик для Роковой Вдовы из Overwatch 2. Но игроки его, мягко говоря, не оценили. Потому что он издаёт звуки, выдавая местоположение героини-снайперши.

Дело в том, что новый скин в стиле Медузы Горгоны (он вышел к событию «Битва за Олимп») украшает Вдову змеями, которые шипят даже тогда, когда персонаж тихо сидит на занятой позиции. Конечно, в динамичной битве вычислить её также непросто, но в тихие моменты это сделать довольно легко. Сообщество начало спорить, ломает ли новый облик Вдовы игровой процесс.

Если Blizzard признает проблему, то скин, скорее всего, будет отредактирован. Разработчики ранее редактировали не очень удачные облики бойцов, которые нарушали баланс игры.

Обнаружение Роковой Вдовы из Overwatch 2 по звуку

Сейчас Blizzard активно работает над сюжетной кампанией шутера, которую запустят в 2023 году. Ожидается, что у кампании будут полноценные кат-сцены с сюжетом. Так авторы хотят развивать вселенную Overwatch.

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Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.