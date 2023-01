Девушка победила одновременно две Малении — это один из сложнейших боссов в Elden Ring

Шведская девушка-стример под ником MissMikkaa стала популярной после того, как начала играть в Elden Ring на танцевальном коврике. Сейчас она играет в две копии игры одновременно — на PS5 с геймпада и на ПК с помощью коврика. В таком формате юная дама смогла одержать победу одновременно над двумя Малениями — для достижения этого результата ей потребовалось всего три дня и 199 попыток.

MissMikkaa заявила, что эта одновременная битва была для неё самой сложной за всю карьеру. После победы она обессиленно осела на пол. Битву с двумя сложнейшими боссами одновременно она сравнила с походом в спортзал. По её словам, подобные сражения выматывают так же, как активный спорт.

Пользователь ResetEra под ником BrickArts295 недавно выяснил, какие проекты получали звание «Игра года» чаще всего. Он учёл и мнения самых разных изданий, и пользовательские голосования на различных порталах.

Абсолютным лидером стала Elden Ring. Ролевое приключение от FromSoftware получило 324 награды «Игра года». The Last of Us: Part 2 стала второй самой признаваемой игрой — журналисты и игроки присвоили ей 322 главных приза.