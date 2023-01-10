Прокат «Аватара 2» в Китае продлили ещё на месяц. $ 2 млрд фильму уже обеспечены?

«Аватар: Путь воды» оказался невероятно успешным во многом из-за мирового проката. Лучшим регионом для фильма стал Китай — по итогам четвёртого уикенда страна принесла фильму более $ 188 млн. При этом совсем скоро, 15 января, официальный прокат в Поднебесной должен был завершиться: по китайским законам зарубежные фильмы должны крутить в кино не более месяца.
Однако китайские власти, кажется, пошли навстречу Джеймсу Кэмерону и решили продлить показ «Аватара 2» ещё на месяц. Судя по всему, правительство учло вспышку COVID-19, из-за которой фильм собрал куда меньше, чем потенциально мог бы собрать. Теперь финальным днём проката в Китае значится 15 февраля — то есть ленту будут показывать в течение длительных каникул, приуроченных к празднованию местного Нового года. Это редчайший случай для китайского проката.
Продление показов «Аватара 2» скорее всего приведёт к тому, что фильм легко преодолеет отметку в $ 2 млрд сборов. На момент публикации заметки касса ленты составляет чуть более $ 1,7 млрд, и ближе к февралю фильм наверняка наберёт новые обороты.
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