Автор Mirror's Edge осудил систему достижений в играх

Геймдизайнер Фрэдрик Тайлэндер, наиболее известный как автор паркурного приключения Mirror's Edge, а ныне выступающий ведущим дизайнером геймплея в Ubisoft Massive, считает систему достижений в играх крайне вредной вещью. По его словам, ачивки отвлекают геймеров и отнимают у разработчиков свободные ресурсы и силы.

Непопулярное мнение: достижения/трофеи вредны для игр. Они сужают игровой процесс и отвлекают внимание, съедая ресурсы, которые можно было бы пустить на то, чтобы улучшить игру.

Он отметил, что это его личное мнение, которое он сформировал и как игрок, и как разработчик. Фрэдрик добавил, что его тезис может не совпадать с точкой зрения компаний, где он работал или где продолжает трудиться. По его словам, самая лучшая награда для геймера — не ачивки, а поощрение, которое вплетено непосредственно в игровой процесс.