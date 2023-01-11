Автор Mirror's Edge осудил систему достижений в играх
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Геймдизайнер Фрэдрик Тайлэндер, наиболее известный как автор паркурного приключения Mirror's Edge, а ныне выступающий ведущим дизайнером геймплея в Ubisoft Massive, считает систему достижений в играх крайне вредной вещью. По его словам, ачивки отвлекают геймеров и отнимают у разработчиков свободные ресурсы и силы.
Непопулярное мнение: достижения/трофеи вредны для игр. Они сужают игровой процесс и отвлекают внимание, съедая ресурсы, которые можно было бы пустить на то, чтобы улучшить игру.
Он отметил, что это его личное мнение, которое он сформировал и как игрок, и как разработчик. Фрэдрик добавил, что его тезис может не совпадать с точкой зрения компаний, где он работал или где продолжает трудиться. По его словам, самая лучшая награда для геймера — не ачивки, а поощрение, которое вплетено непосредственно в игровой процесс.
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