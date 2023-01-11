Снова в седле — Red Dead Redemption 2 опять популярна в Steam

Вестерн Red Dead Redemption 2 обновил свой рекорд онлайна в Steam. 8 января на платформе Valve в приключение одновременно сыграли более 69 тыс. человек.

Фото: Steam DB

Напомним, почти четыре года назад RDR 2 вышла на ПК — 26 декабря 2019-го её пиковый онлайн в Steam составил 55 271 человек. 24 ноября 2022-го вестерн обновил рекорд — в этот день в игре находились 66 492 пользователя, а 7 января 2023-го в приключение одновременно окунулись 66 539 «ковбоев».

Блогер Эндрю Левитт в ноябре 2022-го выпустил видео, в котором сравнил Red Dead Redemption 2 с реальной жизнью. Из ролика можно понять, что Rockstar точечно подошла к воссозданию местности, сохранив даже самые мелкие детали.

Левитт посетил различные места, встречающиеся в игре. В жизни у каждой локации есть свой прообраз, которым и вдохновлялись разработчики. Важно отметить, что авторы действительно подошли к переносу локаций с любовью.