Команда Dendi начала сезон Dota Pro Circuit в Северной Америке с поражения

Состав клуба B8 по Dota 2 проиграл первый матч в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023. Пятёрка Данила Dendi Ишутина уступила коллективу Wildcard Gaming со счётом 1:2.

Таким образом, B8 продлила безвыигрышную серию на DPC-турнирах: в последний раз Денди и Ко побеждали в мае 2021 года против команды Trident Clan во втором дивизионе СНГ-лиги.

Фото: Liquipedia

В январе 2022 года клуб Dendi, за который он выступает сам, вылетел из региональной лиги Dota Pro Circuit для СНГ-команд. После этого B8 дважды не смогла вернуться в про-лигу через квалификации.

Перед началом нового сезона 33-летний киберспортсмен купил место в первом дивизионе Северной Америки и вместе с новыми тиммейтами переехал в Мексику, чтобы попытаться отобраться на мэйджор из более слабого региона.