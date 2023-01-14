Команда Dendi начала сезон Dota Pro Circuit в Северной Америке с поражения

Состав клуба B8 по Dota 2 проиграл первый матч в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023. Пятёрка Данила Dendi Ишутина уступила коллективу Wildcard Gaming со счётом 1:2.
Таким образом, B8 продлила безвыигрышную серию на DPC-турнирах: в последний раз Денди и Ко побеждали в мае 2021 года против команды Trident Clan во втором дивизионе СНГ-лиги.
Фото: Liquipedia
В январе 2022 года клуб Dendi, за который он выступает сам, вылетел из региональной лиги Dota Pro Circuit для СНГ-команд. После этого B8 дважды не смогла вернуться в про-лигу через квалификации.
Перед началом нового сезона 33-летний киберспортсмен купил место в первом дивизионе Северной Америки и вместе с новыми тиммейтами переехал в Мексику, чтобы попытаться отобраться на мэйджор из более слабого региона.
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