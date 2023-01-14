Новый трек Шакиры поставил рекорд YouTube. В нём она высмеивает бывшего мужа Жерара Пике

12 января певица Шакира выпустила новую песню под названием BZRP Music Sessions #53, посвящённую его бывшему мужу Жерару Пике. Песня по большей части высмеивает бывшего супруга и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.

Как сообщает издание The Guardian, трек Шакиры поставил новый рекорд YouTube, собрав более 63 млн просмотров за первые 24 часа. Теперь BZRP Music Sessions #53 — самая популярная латиноамериканская песня в истории площадки: ещё никому не удавалось так быстро набирать популярность в жанре. Спустя двое суток показатель дошёл до отметки в 93 млн и продолжает быстро расти.

О чём именно поёт Шакира в своей новой песне и как именно она оскорбляет своего бывшего мужа, мы рассказывали в отдельном материале.