Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый трек Шакиры поставил рекорд YouTube. В нём она высмеивает бывшего мужа Жерара Пике

Новый трек Шакиры поставил рекорд YouTube. В нём она высмеивает бывшего мужа Жерара Пике
Комментарии

12 января певица Шакира выпустила новую песню под названием BZRP Music Sessions #53, посвящённую его бывшему мужу Жерару Пике. Песня по большей части высмеивает бывшего супруга и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.

Как сообщает издание The Guardian, трек Шакиры поставил новый рекорд YouTube, собрав более 63 млн просмотров за первые 24 часа. Теперь BZRP Music Sessions #53 — самая популярная латиноамериканская песня в истории площадки: ещё никому не удавалось так быстро набирать популярность в жанре. Спустя двое суток показатель дошёл до отметки в 93 млн и продолжает быстро расти.

О чём именно поёт Шакира в своей новой песне и как именно она оскорбляет своего бывшего мужа, мы рассказывали в отдельном материале.

«Поработай чуточку и с мозгами тоже». Шакира разнесла Пике в новой песне «Поработай чуточку и с мозгами тоже». Шакира разнесла Пике в новой песне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023