BetBoom Team выиграла третий матч подряд на Dota Pro Circuit в СНГ

Состав BetBoom Team по Dota 2 одержал победу над Darkside в рамках сезона региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд Восточной Европы. Матч завершился со счётом 2:1.
Коллектив Александра TORONTOTOKYO Хертека неожиданно уступил на первой карте: лидируя после стадии лайнинга, BetBoom совершила несколько грубых ошибок подряд и была вынуждена сдаться. Это первый сет, который команда проиграла в рамках текущего сезона.
Однако после этого BetBoom Team победила в двух следующих играх (второй сет и вовсе удалось забрать за 16 минут) и продлила свою серию, выйдя на чистое первое место.
В другом матче дня Virtus.pro взяла верх над Nemiga Gaming со счётом 2:1. Команда из Беларуси всё ещё не может набрать очки в рамках турнира.
Фото: Liquipedia
Региональные лиги Dota Pro Circuit проходят с 9 по 29 января в формате онлайн. По итогам сезона три лучшие русскоязычные команды получат право сыграть на глобальном турнире The Lima Major 2023 в Перу.
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