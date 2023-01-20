В Minecraft добавили новую бесплатную карту — в честь китайского Нового года

22 января наступит восточный Новый год. В честь грядущего праздника издатель Minecraft добавил в игру бесплатную карту, посвящённую культуре Китая. На ней есть различные храмы, деревни, а также китайское оружие и одежда.
На новой локации также есть новые сюжетные задания с уникальными квестами, решая которые, игрок получает ключи, открывающие путь к битвам с боссами. Главный антагонист на карте Monster Attak: Nian — это монстр Ниан, которого после победы можно будет оседлать.
Недавно российский контент-мейкер Артём Prostomaluy Алексеенко провёл прямой эфир на Twitch, во время которого собирался взорвать миллиард блоков динамита в Minecraft.
Однако в решающий момент ПК стримера не справился с нагрузкой: сначала трансляция на несколько секунд зависла, а затем и вовсе отключилась.
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