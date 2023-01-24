Фото: знакомые кадры на съёмках сериала Fallout

Пользователь «Твиттера» под ником Idle Sloth опубликовал новые фотографии со съёмок сериала Fallout. На них можно увидеть декорации одного из эпизодов, которые сильно напоминают заправку Red Rocket. Её можно было увидеть в Fallout 4.

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Фото: «Твиттер»

Заправка Red Rocket в Fallout 4

Red Rocket Фото: Microsoft

Шоураннерами сериала по Fallout выступят Грэм Вагнер («Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снимет Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнит Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»), вместе с ней снимется Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Съёмки начались ещё летом, но у сериала по Fallout до сих пор нет примерной даты выхода. Премьера шоу состоится на Amazon Prime.